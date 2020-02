Los personajes que podrían sumarse a la película de Matt Reeves

Que la filmación ya haya empezado no necesariamente significa que las puertas para el reparto ya están cerradas, de hecho hay varios actores y personajes rumoreados todavía. Repasemos los más importantes:

Con The Batman anunciando el comienzo de su producción, el tiempo para agregar gente al elenco cada vez se acorta más.

5 . Firefly

Según los informes, Reeves está buscando un actor de cualquier etnia entre las edades de 20 y 30 años, Firefly probablemente solo sea un personaje secundario en The Batman, ya que en este momento hay poco espacio para más personajes importantes. Su única aparición hasta ahora fue en la primera temporada de Arrow como adversario de Oliver Queen.

Hay rumores de que Matt Reeves no se detendrá solo con los villanos que ha elegido hasta ahora y puede haber uno que obtenga su primera aparición en la pantalla grande. Garfield Lynns, un hombre conocido por su obsesión de prender fuego todo, nunca ha sido uno de los villanos más conocidos de la historia de DC, pero podría tener un lugar aquí.

4 . The Mad Hatter

Otro personaje menos conocido que puede estar pasando un tiempo en The Batman es el Sombrerero Loco obsesionado con Alicia en el País de las Maravillas. El villano, al igual que Firefly, nunca ha tenido muchas oportunidades en términos de apariciones en series o películas, aunque ha aparecido en Gotham y tuvo papeles más importantes en los videojuegos.

3 . Batgirl

Había rumores de que Batgirl aparecería en The Batman antes de cualquier anuncio de casting o confirmación de personajes. Además, hay una película en solitario basada en Barbara Gordon en las obras desde hace algún tiempo. A pesar de que el film no se conecta al DCEU actual como lo conocemos, no hay nada que impida que se vincule al próximo proyecto de DC.

Aunque Karen Gillan reveló recientemente que le encantaría interpretar al personaje, algunos fanáticos ahora parecen estar detrás de la idea de que Jayme Lawson, quien interpretará a una tal Bella Reál, será la versión del personaje de Matt Reeves. Ya sea que Bella sea el verdadero nombre de la nueva Batgirl, o un alias para Barbara Gordon, al estilo de Talia al Ghul en Dark Knight Rises, muchos en Internet sostienen que la veremos Jayme Lawson interpretando a la hija de Jim Gordon,