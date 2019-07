Los personajes que podrían y hasta deberían retornar en la Fase 4 del MCU

Al igual que en Endgame , Spider-Man: Far From Home ha mostrado la existencia de multiversos, lo que brinda aún más oportunidades para que los personajes que ya han fallecido regresen. El MCU siempre ha sido genial en seguir adelante y agregar más y más personajes geniales de la gran cantidad de material fuente disponible, pero todavía hay algunos personajes antiguos que podrían reaparecer en las próximas películas. Veamos algunos de ellos.

5 . Mar-Vell

4 . Ronan The Accuser

Ronan The Accuser ya ha regresado en Captain Marvel, una película ambientada antes de su muerte en Guardians Of The Galaxy. Probablemente también participará en alguna parte de la secuela de Carol Denvers ya que la guerra de Kree-Skrull estaba lejos de terminar cuando terminó la película. Sin embargo, no es solo en estas “precuelas” del MCU donde Ronan podría desempeñar un papel: existe una buena posibilidad de que su muerte pueda revertirse, porque su fallecimiento se produjo de una manera muy particular.