Los porqués esta serie es una de las mejores producciones de esta última década – Orange is the New Black

Orange Is The New Black llegó a su fin. La serie estrenó su séptima y última temporada el 26 de Julio de este 2019. Esta fue una de las grandes producciones de Netflix a pesar que que comenzó pasando desapercibida frente a lo que fue la serie emblema de la plataforma: House Of Cards.

El final de Orange Is The New Black llegó de una forma emotiva y no podemos dejar de hablar de él: este show debería estar considerado dentro de una de las mejores producciones televisivas de esta última década, y acá te explicamos los porqués.