Los porqués TODOS necesitamos una nueva temporada – The Office

Hoy más que nunca The Office necesita regresar. Hace ya unos cuantos meses corrió el rumor de que había pláticas para que la NBC realizara un reboot y así fue como la esperanza de todos los fans se vio encendida de inmediato pues estaban ante la posibilidad de uno de los regresos más esperados. Pero desafortunadamente no pasó a mayores y todo se quedó en eso, simples pláticas. El mismo Steve Carell dijo en una entrevista en diciembre del año pasado que sentía que la serie no debería tener ningún reboot, que debería quedarse como quedó ya que fue muy especial como todo se dio y terminó.

Al día de hoy muchos jóvenes que crecieron viendo la serie ya se encuentran trabajando en alguna oficina del mundo y si bien The Office nos mostró cómo superar de buena manera la vida godín, me parece necesario seguir aprendiendo semana con semana lo que Jim, Pam, Dwight, Kevin y todo el equipo de esa pequeña oficina nos enseñaba para sobrevivir en el mundo laboral. Desde poner la grapadora de tu compañero en gelatina o cómo realizar una verdadera presentación para toda la oficina u odiar a ese Tobby Flanderson que todos nos encontramos no importa en qué empresa trabajemos, no importa la edad o de qué generación seas: si eres el jefe de toda una empresa o un empleado más, si trabajas en contaduría, marketing o ventas, incluso si eres freelance, godín o no, esta serie te enseñará como ninguna otra lo que es la vida laboral diaria.