Los problemas que deberá resolver el Episodio IX

The Rise of Skywalker está a la vuelta de la esquina y sentimos que va a ser un evento tan imperdible como Avengers: Endgame, o quizás aún más importante. Si bien hay muchas cosas por las cual emocionarse, hay algunos problemas e incógnitas que la película no puede esquivar y debe tener mucho cuidado al enfrentarlos, ya que un mal paso puede arruinar todo. Veamos cuáles son.

1 . El final de la saga de Skywalker

The Rise of Skywalker promociona abrumadoramente esto como el final de la saga, pero, ¿es así? Hollywood es un negocio que prospera con la nostalgia en estos días y, a menos que dejen de ganar dinero, nada termina realmente, y ciertamente no es algo tan grande como Star Wars. Muchas otras franquicias habían terminado, pero en realidad no: Indiana Jones, Terminador, Alien, Harry Potter, El Señor de los Anillos. Todas ellas “terminaron” en un punto. ¿Cómo resolverá esto J. J. Abrams? ¿El final dejará algo con lo que se pueda crear otra secuela o simplemente terminará definitivamente? Deben tener mucho cuidado con la opción que decidan.

2 . Leia

Si The Force Awakens fue la película de Han y The Last Jedi la de Luke, entonces The Rise of Skywalker sería la de Leia. Obviamente, esos planes tuvieron que cambiar, y aunque no necesariamente sea perjudicial para la película, es triste que Carrie no pueda estar involucrada esta vez. Esperamos que sus escenas limitadas sean parte integral de la película, a pesar de que fueron filmadas en un contexto diferente. Todavía es un poco preocupante cómo la ausencia de Leia afectará la historia, ya que iba a tener un papel mucho más importante. Si deciden matar al personaje, ¿cómo lo harán? Una mala utilización del CGI puede marcarlos para siempre como una broma.

3 . Palpatine

Si bien aún no sabemos cómo Palpatine está involucrado, ya que podría estar presente como un holograma o algo así: si realmente está vivo después de los eventos de Return of the Jedi, sería un gran problema de continuidad que plantea muchísimas preguntas. Colin Trevorrow reveló que el regreso de Palpatine fue idea de Abrams, ya que él no tenía la intención de incluirlo si dirigía la película. Por otro lado, J. J. afirma que el regreso de Palpatine se planeó desde The Force Awakens, y que no se debe a la muerte de Snoke en The Last Jedi. No sabremos hasta después de ver la película si la inclusión de Palpatine está realmente justificada pero, hasta el momento, todo está flojo de papeles.

4 . La continuidad

The Last Jedi tiene muchos problemas, subtramas sin sentido, algunos momentos realmente tontos y decisiones creativas cuestionables de parte de Rian Johnson. Abrams deberá “arreglar” eso de cara a la película más importante de la saga. Dicho esto, la cinta es parte del canon, nos guste o no, y volver a contar algunos de los momentos más controvertidos solo sería un perjuicio para la narrativa en general. Si se decide cambiar algunas de las cosas de TLJ, como el origen de los padres de Rey, deben encontrar una excusa perfecta. Algo muy bueno no les va a alcanzar.

5 . Momentos para los fans

Como es la entrega “final” de la saga hay una buena posibilidad que Abrams y compañía incluyan muchos momentos para los fanáticos, algo que no es necesariamente malo, pero demasiado puede ser perjudicial para la película. Lo que comentamos antes sobre el origen de Rey puede ser un gran ejemplo. ¿De verdad se convertirá en la heredera de Obi-Wan o de Luke después de lo que vimos en The Last Jedi? Claro, los fans lo estábamos esperando, pero la historia que se contó fue otra y ahora Abrams debe adaptarse a eso. Las referencias y los easter eggs siempre son divertidos, pero si lo llevan demasiado lejos, podemos tener un gran inconveniente.