Los productores de ‘Shadowhunters’ desarrollan una serie sobre vampiros

El público parece amar las series sobre vampiros y mientras se encuentra al aire Legacies, spin-off de The Originals, que a su vez es un spin-off de The Vampire Diaries, los productores de The Shadowhunters, Don Carmody y David Cormican, se preparan para adaptar a serie de televisión la saga de novelas House Of Night.

Escrita por la mancuerna de madre e hija, P. C. Cast y Kristin Cast, House of Night se ambienta en un mundo donde los vampiros coexisten abiertamente con los humanos, aunque siguen siendo figuras temidas e incomprendidas.

La trama se centra en Zoey Redbird, una vampira incipiente de 16 años, que ha sido seleccionada para asistir a la academia House of Night, donde terminará su transición de cuatro años para convertirse en una auténtica chupasangre.

La saga central se compone de 16 novelas y, de acuerdo a Deadline, la adaptación aún no está ligada a ninguna cadena.