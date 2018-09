Los productores revelan los primeros detalles de la segunda temporada – Jack Ryan

De acuerdo a una entrevista para THR , Carlton Cuse y Graham Roland , showrunners de la serie, han revelado que el guión de la nueva entrega se ha venido trabajando desde octubre del año pasado, aún cuando no se había confirmado oficialmente la segunda temporada. La nueva historia se ubicará en Sudamérica donde Ryan y Jim Greer tendrán que volver a reunirse para resolver el conflicto político que pone en peligro la democracia de una región.

Cuse y Roland están conscientes del trabajo de Tom Clancy, creador y escritor del personaje, pero a diferencia de lo que muchos piensan ellos comparten con los fans de este héroe de acción que no han pensado en adaptar ninguna de las novelas debido a que son historias geopolíticas muy de su época y además porque no quieren llegar a mostrar a Ryan como presidente de EE.UU., historia que no le ven futuro como adaptación.

La idea es entregar en cada temporada una nueva historia que no tenga que depender completamente de la temporada anterior y que cualquiera que comience a verla se enganche a ella, caso que ellos comparan cuando alguien comienza a leer un libro del personaje sin haber leído los previos. Todo indica que el rodaje comenzará en dos meses más para que la nueva entrega llegue en algún punto del próximo año. La primera temporada está disponible en Amazon Prime Video.