Los protagonistas desean una o dos temporadas más para terminar la historia – Stranger Things

¡De lo bueno poco!

Al menos esta frase aplica para las series, en eso la mayoría de los seriéfilos estamos de acuerdo.

Por supuesto, una serie que nos fascinó desde su estreno en Netflix fue Stranger Things y, aunque aún está por debutar su tercera temporada, es imposible no preguntarnos cuán lejos puede llegar la historia.

Afortunadamente, siempre se ha hablado de un número considerable de temporadas: cuatro o cinco. Números que han sido aprobados por sus niños protagonistas.

Hablando con Entertainment Tonight, durante las premiaciones de los MTV Movie & TV Awards 2019, Finn Wolfhard, Noah Schnapp y Gaten Matarazzo coincidieron en que Stranger Things necesita una o dos temporadas más para terminar la historia.

“Creo que deberíamos detenernos cuando sintamos que la historia está completa. No creo que una temporada deba forzarse. Si no hay más historia, no hay más historia”, explicó Gaten Matarazzo.

Mientras que Wolfhard y Schnapp sugirieron que la serie necesita al menos una o dos temporadas para atar todos los cabos sueltos y cerrar con broche de oro.

La tercera temporada de la serie debuta este 4 de julio.