Los protagonistas hablan sobre cómo fue interpretar cada papel – When They See Us

En un nuevo video publicado por la cuenta oficial de Netflix en YouTube, el elenco de When They See Us explica por qué se esmeraron tanto en hacer cada rol lo más autentico posible.

El nuevo show de Netflix basado en la historia de los “Central Park Five” es de una crudeza tremenda y nos lleva al interior del caso: cómo la policía abusó de los niños sólo por su color de piel para obligarlos a que se declaren culpables, las reacciones de las familias de cada víctimas durante el caso, cómo ellos volvieron de la cárcel y mucho más.

Aquí tenemos a Jharrel Jerome, Niecy Nash, Asante Blackk, Marquis Rodrigues, Vera Farmiga y el resto de las estrellas diciendo lo duro que fue llevar a cabo cada papel: