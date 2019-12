Los protagonistas se reunieron para despedir el año – Star Trek: The Next Generation

Jonathan Frakes (Will Riker), Brent Spiner (Data), LeVar Burton (Geordi La Forge), Gates McFadden (Beverly Crusher), Wil Wheaton (Wesley Crusher), Michael Dorn. (Worf), el productor ejecutivo Rick Berman y algunos miembros de sus familias participaron de la reunión.

La mayoría del elenco de Star Trek: The Next Generation se juntaron durante sus vacaciones, pasaron un buen rato y lo compartieron en redes sociales, por supuesto.

We are family pic.twitter.com/KPkt9CEjdb

Esta parece ser una tradición anual de los protagonistas, ya que el año pasado también había ocurrido algo similar con algunos de los actores y actrices. Ellos siempre han tenido la reputación de ser un grupo muy cercano, así que no nos sorprende.

Frakes y Spiner están regresando a sus personajes de Star Trek: The Next Generation para la próxima serie de CBS All Access, Star Trek: Picard.