Los revivals de la TV deben dejar de existir de una buena vez

Esta tendencia se siente ya creativamente vacía en su mayoría y, a su vez, ha generado que los espectadores no le den tanta oportunidad a espectáculos nuevos. El negocio de la nostalgia no se detiene, y duele, no solo por los recuerdos en sí mismos…

Tras el ya lejano anuncio, bah, RUMOR , de que NBC está contemplando un renacimiento de The Office pero sin el regreso de los actores principales del elenco, una sensación horrible fue lo que se sintió: alcanzamos la saturación para esta tendencia televisiva en particular llamada revival.

Pero esas han sido las excepciones a la regla, e incluso esos modestos éxitos en realidad no agregaron mucho al legado de cada uno de los programas. The X-Files es el ejemplo más cercano: ¿después de que la serie fracasó en sus últimas temporadas y que sus películas estuvieron muy de más, realmente era necesario todo esto? ¿Sumó a la trama? ¿Recordarás como espectador a estos Mulder y Scully más, cómo decirlo, cool?

Habiendo comenzado con esta moda cuando volvió Arrested Development , y como ya dijimos antes, no siempre hablamos de desastres: el resurgir de Gilmore Girls fue un epílogo en gran medida placentero que dio lugar al cierre de una serie muy querida a la que se le negó su final debido. 24 : Live Another Day demostró que todavía quedaba hilo en el ovillo para la historia de Jack Bauer (sí, obviemos 24 : Legacy , por favor).

Un escaneo rápido del paisaje seriéfilo arroja un resultado real: las adaptaciones son las grandes ganadoras en este momento. Game of Thrones y The Walking Dead dominan tanto los ratings como la conversación cultural en general, y ambas son adaptaciones. Las nominaciones al premio que sea, en los últimos años, lo aprueban: estuvieron dominadas por The Handmaid’s Tale, Westworld, por ejemplo, una novela y adaptación cinematográfica, respectivamente. Si la industria de la televisión moderna está tan desprovista de ideas como parece, el camino hacia el éxito comprobado es tomar prestadas ideas de otros medios, no reciclando las propias.

Pero incluso las adaptaciones son una solución a corto plazo: al igual que con los revivals, las adaptaciones suelen ser de canales de TV por cable, mientras que las plataformas de streaming (Netflix y Amazon Prime principalmente) apuestan mucho a contenido no solo original, sino de calidad y de rápida digestión.