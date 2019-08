Los secretos detrás de uno de los momentos más fuertes de la cuarta temporada – Queer Eye

Los Fab 5 ya nos han contado cosas sobre el detrás de cámara del primer episodio de la última entrega, protagonizado por Kathi Dooley, ahora es el turno de Wesley.

En el episodio Disabled but not Really, Queer Eye nos presentó a Wesley, un hombre que había quedado en silla de ruedas hace algunos años luego de que un conocido de su novia le disparara. En este vídeo nos cuentan algunos secretos que nosotros no vimos en el show de Netflix.