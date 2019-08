Los secretos mejor guardados por la producción de la serie – The Office

The Office ( US ) fue, sin lugar a dudas, una de las mejores y más importantes comedias de la televisión. En los últimos días sus personajes consiguieron (al fin) tener sus propios Funko Pop , que seguramente se agotarán en horas.

4 . Koi Pond

La introducción del episodio Koi Pond se eliminó para su distribución, lanzamiento de DVD y transmisión. La escena involucró a la oficina organizando una fiesta de Halloween para niños en el almacén “embrujado”. Durante esta escena, Michael realiza un simulacro colgado delante de los niños, ante lo cual actúan comprensiblemente aterrorizados. Todavía se puede ver el clip completo en YouTube , y se comprender por qué los ejecutivos de NBC no querían mostrar tal cosa, especialmente con la mayor conciencia social sobre la salud mental y la depresión en los últimos años.

Pero esto no es lo único que modificaron: también cambiaron el lenguaje utilizado por los personajes en algunas de las escenas.

3 . Las familias de Andy y Toby

También tiene otras dos conexiones políticas: Mitt Romney , ex gobernador de Massachusetts y candidato del partido republicano y Helms son técnicamente primos, esta vez eliminado tres veces del fallecido John McCain . Incluso está relacionado con la estrella de comedia Amy Poehler , que interpreta a Leslie Knope en Parks and Recreation .

En el tercer episodio de la novena temporada, Andy es engañado para creer que él y Michelle Obama estaban relacionados. Eso es obviamente una locura. Lo que no es una locura es que el hombre que lo interpreta, Ed Helms , en realidad está vinculado a la esposa del ex presidente: es primo de ella.

2 . La huelga de escritores

En 2007 , Hollywood se detuvo por la primera huelga de escritores desde 1988 . Esto se debió, en gran parte, a que los escritores, productores y showrunners no fueron compensados ​por las ventas de DVDs o programas que se vendieron a servicios de transmisión.

Varios trabajadores se unieron a esta huelga y el trabajo se detuvo en programas como The Big Bang Theory y Two and a Half Men. Steve Carell, junto con otros miembros del elenco y del equipo, se unieron a esto y durante el primer día que tuvo lugar la huelga, se reportó enfermó diciendo que sus “bolas agrandadas” le impedían entrar al trabajo.

El asunto abarcó mucho más que el mundo de The Office y fue un día importante para los miembros del equipo fuera de la pantalla que contribuyen a nuestros programas favoritos desde las sombras.