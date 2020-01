Los series de HBO que no te puedes perder en 2020

En los últimos años, HBO se ha caracterizado por tener tres o cuatro de las mejores series del año. Y no se quiere quedar atrás en 2020. Este año tuvimos a Chernobyl como la gran revelación, por ejemplo, y estos títulos tienen mucho potencial para afianzarse como los mejores shows.

5 . The Outsider

The Outsider se basa en una novela 2018, y puede ser una estupenda miniserie oscura y traumática. La historia se trata de un entrenador de béisbol acusado del asesinato de un niño y, como ocurre con gran parte del trabajo de King, tiene lugar en un pequeño pueblo que poco a poco vamos aprendiendo que es un infierno. Esto parece ser una serie de terror para adultos, con personajes serios y una historia llena de tensión y suspenso. Richard Price (The Wire) y Dennis Lehane (Mystic River) son los responsables de su realización, mientras que Ben Mendelsohn, Paddy Considine y Jason Batemen encabezan el elenco. Llega el 12 de enero.

4 . The Undoing

Trabajando junto David E. Kelley y Susanne Bier, The Undoing tiene a Nicole Kidman como protagonista y productora. Otra serie centrada en una protagonista femenina cuya vida se desmorona gradualmente debido a situaciones traumáticas. Grace Sachs, una exitosa terapeuta de Nueva York, cree que lo tiene todo, hasta que un evento catastrófico la lleva a reevaluar toda su existencia. Protagonizando junto a Kidman está Hugh Grant, quien interpreta a su esposo, un papel que parece ideal para mostrar su lado malvado y sórdido, algo en lo que el actor se destaca.

3 . The Nevers

The Nevers es el nuevo proyecto de televisión de Joss Whedon, lo cual ya es suficiente para generar gran expectativa. Pero eso no es todo, también hay una gran historia detrás. La libertad que le otorga HBO podría construir una nueva serie clásica en su regreso a sus raíces televisivas. El show se desarrolla durante el Siglo XIX en Londres, centrándose en un grupo de mujeres con poderes inusuales y en un inframundo criminal donde se llevan a cabo las cosas más increíbles. Whedon se suele destacar por escribir grandes papeles para mujeres fuertes y tiene un gran historial con la creación de personajes femeninos icónicos (Buffy, por ejemplo).

2 . The Plot Against America

David Simon (The Deuce) y Ed Burns (The Wire) producirán esta adaptación de la novela del difunto Phillip Roth con Winona Ryder y John Tuturro como protagonistas. Desde el equipo creativo hasta el material original y el elenco estelar hay mucho por lo cual emocionarse. La novela de Roth está ambientada en un pasado alternativo en el que el famoso piloto Charles Lindbergh ganó la presidencia y puso a EE.UU. en un rumbo hacia el fascismo populista (¿les suena de algún lado esto?). HBO confirmó que será una miniserie limitada, por lo que presumiblemente será una verdadera recreación de la novela en lugar de una reinterpretación de la historia como The Handmaid’s Tale.

1 . The House of the Dragon

Pero claro que esta iba a tener el primer lugar en la lista. Más allá de la opinión de cada uno sobre el final de Game of Thrones, todos estamos preparados para más acción en Westeros. Las precuelas son una propuesta difícil, pero la familia Targaryen siempre fue una de las partes más interesantes de la serie por lo que debería ser fascinante explorar eso en mayor profundidad. Un punto clave es que esto se basa, al menos parcialmente, en la novela de George R. R. Martin titulada Fire & Blood, lo cual significa que no faltará material para guiar el show. Además, también actúa como productor aquí, lo que, dada la calidad de los episodios que escribió para GOT, solo puede ser algo bueno.