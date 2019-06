Los Titanes se enfrentan en un crossover inédito

En la escena post créditos de su primera aventura en el cine cine, Teen Titans GO! anticipó un inesperado cruce con Teen Titans y el nuevo film está muy cerca de debutar.

En esta película, Teen Titans Go! se encuentran a sus versiones de 2003 cuando los villanos de cada uno de sus mundos se unen para enfrentar a los dos equipos entre sí. Los Titanes tendrán que dejar de lado sus diferencias y trabajar juntos para combatir a Trigon, Hexagon y Santa Claus, entre otros, para salvar el universo.

Teen Titans Go! Vs. Teen Titans cuenta con: Greg Cipes como Beast Boy, Scott Menville como Robin, Khary Payton como Cyborg, Tara Strong como Raven y Hynden Walch como Starfire. Dentro del reparto también se destacan Kevin Michael Richardson como Trigon/Hexagon, Robert Morse como Santa Claus, Gray Griffin como Mrs. Claus, Rhys Darby como Master of Games, Sean Maher como Nightwing y “Weird Al” Yankovic como Darkseid.