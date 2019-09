Cuando se anunció la presencia de Deathstroke en la nueva temporada de Titans se volvió obvio que Trigon no podría durar mucho en pantalla, pero sinceramente no esperábamos que su derrota fuera tan sencilla para los titanes. El primer episodio de la segunda temporada fue más conclusivo que otra cosa, salvándose solo únicamente los pocos minutos en los que finalmente pudimos ver a Slade Wilson, quien parece decidido a retornar a sus andanzas de asesino excepcional, pero que todavía no sabemos bien cómo se cruzará en el camino de Dick y los suyos.

Uno de los personajes que más deseábamos ver era, obviamente, Bruce Wayne. Su aparición tampoco gozó de la relevancia suficiente. Interpretado en esta oportunidad por el ex Game of Thrones, Iain Glen, Bruce fue solo una presencia amable que le dio el visto bueno a Dick para llevar su proyecto de Titanes a nuevos rumbos. ¿Tendremos la chance de ver a Batman? ¿O habremos estado esperando en vano?

También teníamos muchas expectativas por la llegada de Connor Kent, aka Superboy, quien había sido insinuado en una escena post créditos, acompañado por el fiel Krypto, pero en este primer episodio de la segunda temporada no tuvimos ni un segundo de este personaje tan ligado al Hombre de Acero. ¿Será el plato fuerte de la temporada?