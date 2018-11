Los verdaderos cambios que nos dejó ‘Who are you now?’ – The Walking Dead

El final de Who are you now? presenta un gran giro: ¡caminantes que hablan! Bueno, tampoco para tanto… Estos walkers habladores no son realmente lo que parecen ser, y en realidad son los nuevos villanos de la temporada 9: un grupo de personas que viven entre los caminantes llamados Los Susurradores. Who are you now? no solo se mete con este tema, también presenta, mal que le pese a muchos, de manera adecuada el nuevo escenario del futuro provocado desde la aparición de una Judith Grimes mucho más adulta.