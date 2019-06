Los villanos más completos que el Corredor Escarlata ha enfrentado – The Flash

The Flash se caracterizó a lo largo de sus múltiples temporadas por tener miles de villanos. En cada edición había uno principal, por supuesto, pero en cada capítulo solía aparecer uno de menor calibre para que el Team Flash lo derrote. Aquí haremos un repaso de quienes fueron los mejores antagonistas de Barry Allen a lo largo de la historia de la serie y los porqués serán recordados como unos de los personajes más importantes.

5 . Savitar

Quizás haber incluido otro “speedster” (teniendo en cuenta que ya habíamos visto a Team Flash enfrentarse a Reverse-Flash y Zoom) se haya sentido algo redundante, pero Savitar aportó algunas cosas nuevas e interesantes. Cada vez que aparecía en pantalla pasaba algo clave dentro de la historia y añadió el elemento de los viajes en el tiempo con la muerte de Iris, lo que hizo que nosotros mantengamos la intriga de cómo Flash iba a vencer a alguien que lo superaba en todos los aspectos.

Quizás no alcanzó el nivel de los villanos principales anteriores, pero dejó una marca en el programa, desde matar a HR hasta tomar ventaja de los eventos de Flashpoint para restaurar los poderes de las personas, lo que permitió a Wally convertirse en Kid Flash. Su impacto dentro del show es algo que aún vale la pena reconocer.

4 . Grodd

Las continuas batallas de Gorilla Grodd con el Team Flash solo lo han empujado más y más en su camino de la villanía. Después de ser golpeado por la explosión del acelerador de partículas y escapar de STAR Labs, Grodd fue manipulado por Eobard Thawne, quien ayudó a alimentar su miedo e ira contra humanos como el General Eiling, convirtiéndose en un enemigo de The Flash hasta que finalmente fue desterrado a la Tierra-2: vivir en paz con su propia especie en Gorilla City. Por supuesto, un nuevo comienzo no fue suficiente para Grodd, quien planeó apoderarse de Gorilla City y conducir a su gente de regreso a la Tierra-1 para conquistar Central City. En su lugar, falló espectacularmente, perdiendo su libertad y terminando en el control de ARGUS.

Lo que hace que Grodd sea un gran villano es el hecho de que, si bien su odio a la humanidad es exagerado, proviene de un lugar comprensible. Es imposible ponerse de su lado por lo equivocado que está, pero el hecho de que hayamos visto cómo ha sido manipulado para convertirse en quien es ahora lo ha transformado en una figura trágica y simpática que sigue siendo uno de los mejores antagonistas que ha presentado la serie.

3 . Zoom

En la segunda temporada, Zoom llegó a Central City desde Earth-2, perseguido por Jay Garrick, quien rápidamente se vio involucrado en el Team Flash gracias a su conocimiento del malvado speedster. Con el tiempo, se acercó a todos, especialmente a Caitlin, mientras que Zoom causaba estragos en la ciudad. En un punto, incluso dislocó la columna vertebral de Barry antes de arrastrar su cuerpo roto por la ciudad para que todos pudieran ver a su héroe derrotado.

Por supuesto, la revelación de que Garrick (cuyo nombre real era Hunter Zolomon) y Zoom eran la misma persona nos sorprendió a todos, y la revelación fue seguida por una gran cantidad de eventos que cambiaron el mundo del show, como la introducción de conceptos como los saltos temporales, el surgimiento del verdadero Jay Garrick, la muerte de Henry Allen y su eventual caída y renacimiento como Black Flash. Su impecable traje, su voz fría y su poder brutal fueron fantásticos, además de que su llegada al programa ayudó a introducir la noción de Multiverso, dobles y todo lo demás que vino con él, cuyo impacto puede verse hasta el día de hoy en todos los espectáculos de The CW con solo mirar a personajes como Harry Wells, Black Siren o Leonard Snart de Earth-X, todo esto sin mencionar que, después de todo lo que Eobard Thawne hizo con Team Flash, las acciones de Zoom reforzaron los problemas de confianza del grupo, y tanto los personajes como los fanáticos no lo olvidarán.

2 . Captain Cold

Es difícil negar el hecho que las apariciones de Leonard Snart en la primera temporada de The Flash lo convirtieron en un favorito de los fanáticos. Su ingenio, su look, su actitud siempre tranquila y su dinámica de amigo/enemigo con Barry lo hizo mejor que casi todos los villanos de la serie. Hay un talento dramático que el actor Wentworth Miller le ha dado al personaje que trasciende lo ridículo para convertirse en un encanto absoluto, y definitivamente ha significado una gran pérdida para el show desde que el personaje se fue para unirse a Legends of Tomorrow.

El criminal frío y calculador se convirtió en un verdadero héroe que estaba dispuesto a sacrificar su vida por su equipo, completando un arco que comenzó en The Flash en excelente forma. Desde entonces, lo hemos visto reaparecer como un holograma en la serie, su pasado fue arrancado de la línea de tiempo para unirse a Legion of Doom en las segundas temporadas de Legends, y su contraparte en la Tierra-X está actualmente en contacto con el equipo desde el crossover Crisis in Earth-X Desafortunadamente, Miller anunció en noviembre que después de que termine su arco en Legends oficialmente habrá terminado de interpretar a Snart en cualquier forma, lo que es un golpe para los muchos fanáticos que han llegado a amar al personaje a lo largo de los años. Su salida es una pérdida decepcionante para el Arrowverse, aunque puede alejarse sabiendo que dejó a un personaje querido que nunca será olvidado.

1 . Reverse Flash

Eobard Thawne realmente no necesita presentación. Él es el mejor enemigo de The Flash, uno cuyo papel en la primera temporada lo consolidó no solo como el villano más grande del programa hasta la fecha, sino también como uno de los Arrowverse en general. A pesar de haber sido borrado de la existencia al final de la temporada uno, logró regresar de todas formas una y otra vez, liderando recientemente la Legion of Doom en la segunda temporada de Legends of Tomorrow y ayudando a los nazis de la Tierra-X a intentar conquistar Tierra-1 en en crossover de Crisis.

Incluso cuando Reverse Flash pierde siempre parece tener la ventaja, ya que su conocimiento del futuro, en particular, le da una ventaja que Barry y el equipo simplemente no pueden superar. Thawne también tiene el beneficio de ser cobrado por dos actores diferentes, con Matt Letscher como la verdadera cara de Thawne y Tom Cavanagh como el falso Harrison Wells, con ambos hombres ofreciendo actuaciones sólidas que se complementan muy bien. Es un villano que siempre está presente y cada vez que aparece se genera un gran momento dentro del Arrowverse. Cuándo y cómo aparecerá a continuación es parte de la diversión de su personaje, y The Flash simplemente no sería lo que es sin él.