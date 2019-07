Los villanos que deben aparecer SÍ O SÍ en las próximas películas del DCEU

El futuro del universo cinematográfico de DC parece estar en el aire. Desde el fracaso de Justice League y los alejamientos de Ben Affleck y Henry Cavill , todo se vino abajo. Algunas películas fueron pateadas para adelante, otras tuvieron que cambiar sus planes y otras canceladas. No obstante, hay algunos superhéroes que siguen vivos y eso nos lleva a pensar: ¿cuáles pueden ser sus antagonistas?

5 . Onomatopeia

El villano hizo un gran impacto en la historia de Arrow matando al hijo de Oliver y su mejor aspecto es que todavía no tenemos idea de quién es ni cómo luce, pero sí sabemos que tiene una esposa y dos hijos en casa.

Si bien es fácil caer en los supervillanos con poderes espectaculares y de otro mundo, a veces no puede haber nada mejor que un tipo malo en la calle que tiene cero habilidades especiales.

4 . Brainiac

El Superman de Henry Cavill ha enfrentado a Lex Luthor , General Zod y Doomsday , por lo que Brainiac parece una de las pocas amenazas genuinas que podrían salir a la batalla. Man of Steel ( 2013 ) nos dejó varios guiños al personaje. Es más, varios intentos de incorporar al personaje en una película de Superman fueron cancelados, así que ya es hora de que lo sumemos al cine de una buena vez.

3 . Zoom

Warner Bros. entró en conversaciones con Andy Muschietti de IT para dirigir el film. Por lo que hemos visto de Barry Allen en el DCEU hasta el momento, tendría sentido que esa película explorara la muerte de Nora Allen a manos de Zoom.

Ningún héroe tiene una historia tan confusa como este enemigo de The Flash . Produce todo tipo de líneas de tiempo variadas, diferentes versiones de los personajes, numerosas muertes y resurrecciones. Thawne es responsable de todas las tragedias de Barry Allen y está obsesionado con hacer de su vida un infierno. Con los rumores sobre la próxima película de Flash siendo acerca del arco Flashpoint de los cómics, él tiene grandes chances de aparecer.

2 . Grodd

Con la película en solitario para el Flash de Ezra Miller aparentemente de nuevo en marcha, no hay absolutamente ninguna información sobre qué tipo de villanos enfrentará Barry, pero eso eso nos impide empezar a especular con quienes podrían aparecer. Uno de los más icónicos antagonistas del Corredor Escarlata es Gorilla Grodd y ¿a quién no le gusta la idea de ver a un gorila súper inteligente cobrar vida en la pantalla grande?

Ya hemos visto cuán bien se pueden realizar los simios en la actualidad a través de la tecnología. En la trilogía del Planeta de los Simios de los últimos años fue alucinante. Esos mismos recursos podrían utilizarse para tener a un Grodd estupendo. Si The CW puedo hacer un gran trabajo en The Flash, ¿por qué no podría hacerlo Warner Bros.?