Los villanos que podrían y hasta deberían aparecer en la Fase 4 de Marvel

Ahora que sabemos qué películas y programas formarán parte de la Fase 4 , todavía hay un montón de espacios en blanco para llenar sobre qué villanos aparecerán. Sabemos que Natasha se enfrentará con Taskmaster , Shang-Chi a The Mandarin , y Falcon y Bucky lucharán contra Baron Zemo , pero el resto son una incógnita.

4 . Adam Warlock

La escena post créditos de Guardians of the Galaxy Vol. 2 parecía indicar que Adam Warlock estaba en camino, aunque todavía no lo hemos visto aparecer. Las siguientes películas deberían incluirlo.