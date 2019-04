Bueno, desde el logo del episodio, hasta la última escena del mismo estuvieron dedicados a nuestra querida Laurel y el significado de ser una “Canary”, así que hablaremos de eso durante todo el recap de esta semana. En los últimos episodios que vimos de Arrow, la desconfianza de Dinah llevó a Laurel a tomar decisiones de las cuales se iba a arrepentir en el futuro. Ella estuvo mucho tiempo tratando de demostrar que había cambiado y que no era Black Siren. A pesar del esfuerzo, Dinah seguía desconfiado porque la vio perder el centro una vez y eso la transformó en una “asesina”. Además, a esto le tenemos que sumar que la “outearon”, ya que la obligaron a salir del closet como “villana” y eso la obligó a darles la razón. Su excusa era que como no valoraban lo que hizo, iba a volver a la vida fácil, a la que no tenía que esforzarse por ser buena, porque ahora ni siquiera Quentin está para encaminarla.

Entonces, de la nada, White Canary apareció y aunque uno no entendía muy bien cuál era la conexión, ya que cualquiera de sus otras dos amigas tenía un mayor vínculo con ella, terminó funcionando. Sara y Laurel tuvieron las dos un pasado muy parecido y oscuro. Las dos hicieron cosas muy malas y ambas se alejaron durante mucho tiempo de ese lugar haciendo que lo malo no las golpee nunca de lleno. Laurel ya era mala en Tierra 2, así que ahora que volvió, lo hizo para limpiar su nombre y al igual que Sara, las dos tuvieron que enfrentar lo que hicieron. Perdonarse a sí mismo es el primer paso para poder empezar el camino de redención ya que hasta que no acepten que lo que hicieron estuvo mal, no podrán animarse a pedir perdón. Uno hubiera pensado que iban a utilizar el recuerdo de Quentin para hacer que las “hermanas” encuentren un denominador común, pero por suerte no necesitaron caer en lo obvio y las conectaron por lo que fueron.

Todo terminó acá con Laurel salvando el día con sus amigas y entonces, el final de ella en esta Tierra, había llegado. Todo lo que había hecho acá, ya estaba medio redimido, por ende, tenía que volver a casa y solucionar sus conflictos allá para poder dejar de ser Black Siren y empezar a ser Black Canary. Antes de irse, Felicity le regaló el legado de la Laurel original y ahora la de Tierra 2, tenía el outfit necesario para cargar con el nombre. Obviamente, ser una canario significa más que tener un traje negro y gritar, pero ya había comenzado el camino para transformarse en eso, así que ahora tenía el traje correcto para la ocasión. ¿Qué significa ser una “canario”? Bueno, eso es algo que aprendimos en el futuro ya que si bien gritar es importante, Dinah había comenzado esto de otra manera. Ella protegía mujeres que no podían hacerlo y con el paso del tiempo, les enseñó a esas mujeres a protegerse solas, pero más que nada, juntas. La idea de la comunidad es tener un grupo de mujeres que luchan por los que no se puedan defender y Laurel, en el futuro, volvió.