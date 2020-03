Love Is a Battlefield – The Flash

Bueno, estamos en un nuevo episodio de The Iris y eso es lo que menos me molestó. Estoy muy contento con la libertad que se le está dando a Iris y aunque quizás no sea ni siquiera nuestra Iris, no parece muy loca la idea de que esté con esta nueva actitud. Iris estuvo preparándose para una vida sin Barry Allen y tuvo que prepararse para ser fuerte, así que lo está siendo. Entonces, ella creó una nueva vida en la que los dos tienen sus propios trabajos y sus propios motivos para avanzar. Entonces, uno como pareja no debe romperle las piernas al otro para que no camine, sino que tiene que acompañarlo en esa caminata para que no se caigan solos. Por suerte Joe pudo explicarle eso a Barry y él logró aceptar la nueva vida de Iris.

El elefante en la habitación es que no sabemos si Iris es realmente ella, ya que la vimos salir del espejo y ser completamente diferente. Cocina rico, habla italiano y cocina rico. Eso debería ser suficiente como para empezar a sospechar. Mi teoría es que que ella es una mitad de Iris y ni siquiera sabe que es diferente. Algo parecido a lo que pasa en un episodio de Buffy con Xander. Tenemos dos personas de personalidades completamente diferentes y super opuestas que cuando las unes te terminan dando la persona que conocimos. Siento esto porque como dije anteriormente, todo lo que le planteó Iris a Barry en este episodio tiene lógica y quizás, nuestra full Iris lo hubiese planteado con menos gritos, pero eso no quiere decir que no lo sienta de esta manera.