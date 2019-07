Luca Guadagnino anuncia al elenco de su próxima serie para HBO – We Are Who We Are

A 5 meses de conocerse que el director de cine Luca Guadagnino iba a desarrollar un proyecto televisivo en exclusiva para HBO titulado We Are Who We Are, por fin se anunció a gran parte del elenco estelar de esta historia.

Chloe Sevigny (Big Love), Alice Braga (Queen of the South), Kid Cudi (How to Make It in America), Jack Dylan Grazer (It), la cantante Jordan Kristine Seamon, Faith Alabi (The Pope), Spence Moore II (All American), Francesca Scorsese, Ben Taylor, Corey Knight (Godfather of Harlem), Tom Mercier (Synonyms) y Sebastiano Pigazzi. Los detalles específicos de sus personajes aún no han sido revelados.