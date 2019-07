Luca Guadagnino podría dirigir la nueva adaptación de Lord of the Flies

Warner Bros. tiene en la mira una nueva adaptación de Lord of the Flies, novela de William Golding publicada en 1954, la cual podría ser dirigida por el director Luca Guadagnino (Call Me by Your Name, Suspiria), así lo reporta EW.

La historia que gira en torno a un grupo de adolescentes en una isla desierta donde tendrán que sobrevivir sin la ayuda de ningún adulto y autogobernarse por sí solos se rumoró podría tener un giro al tener una visión femenina del grupo, pero los nuevos reportes indican que Guadagnino optaría por un enfoque más apegado al libro, pero en una versión contemporánea.