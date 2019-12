Lucasfilm afirma: No necesariamente es el adiós a los Skywalker…

¿Será Star Wars: The Rise of Skywalker realmente la despedida a esa familia de poderosos artífices de La Fuerza? Hasta hace algunos meses, se aseguraba que sí.

No obstante, durante la alfombra azul previa al estreno de The Rise of Skywalker anoche, la presidenta de Lucasfilm (Kathleen Kennedy) dio pistas de algo más…

“Tengo que decir que es una mezcla de emociones, tengo que decirlo porque hemos pasado momentos increíbles. Estos cinco años se pasaron volando , haciendo estas tres películas, y nos damos cuenta de que estamos completando la saga… aunque no necesariamente terminando con los Skywalker –siempre podrían reaparecer de una forma u otra– pero por ahora todo está llegando a su fin”.

¿Nos sorprende? ¡Claro que no! Y menos con esos análisis que indican que la película podría abrir con más de $450 millones de dólares en taquilla.

Aquí y en aquella lejana galaxia: ¡negocios son negocios!