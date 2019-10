A un par de días del estreno de la serie Bronco, tuvimos la oportunidad de entrevistar a Luis Alberti, el protagonista de la misma, quien da vida a José Guadalupe Esparza, el líder de la agrupación Bronco y autor de Cicatrices de un corazón Bronco, libro en el que se basa esta historia. A través de sus palabras pudimos conocer un poco más sobre el proceso creativo que tuvo para interpretar a alguien con una personalidad tan definida como la de Lupe Esparza, un personaje del entretenimiento mexicano bastante conocido por su particularidad. Además, ahondamos un poco sobre la producción de esta serie que resalta entre otras realizadas en México.

Spoiler Time: Además de contar la historia de Bronco, ¿qué más nos cuenta la serie? Luis Alberti: La serie está basada en la novela que escribe Lupe Esparza donde él cuenta a través de lo hecho con Bronco su proceso de superación personal. Él vivió mucha discriminación desde niño por su raza y por su clase social, además de ser rechazado por su padre, quien estaba en contra de que se dedicase a la música. La historia tiene que ver con esa lucha, ese compromiso para con tus sueños, lograr eso que deseas. Eso es lo que está en el fondo realmente. ST: ¿Vamos a ver momentos de la infancia de Lupe Esparza? LA: Hay algunos momentos de la infancia de Lupe, no son muchos, pero sí los hay. En el proceso de crecimiento de él o del grupo hay cosas que se explican a través de estos recuerdos. ST: ¿Cómo fue interpretarlo teniendo él una personalidad tan definida y conocida? LA: Es un personaje dificilísimo. Tiene formas muy especiales de hablar, de bailar, de cantar y de caminar; todo en él es muy particular, así que es un nivel muy elevado. Encima su raza es muy distinta a la mía. Y no es que yo me parezca, lo cual me ha sido criticado, pero lo que hice fue un trabajo de caracterización y un estudio sobre Lupe. Tomé tres rasgos de su voz para cantar, bailar y caminar, y doce para su forma de bailar; con eso yo pude trabajar y construir la máscara de lo que es Lupe Esparza en la serie para permitirme moverme como actor y dar una interpretación y no una imitación. Entre los directores, mi compañera Martha Claudia Moreno y yo logramos construir un balance para la construcción del personaje que irán notándolo evolucionar a lo largo de la serie.

ST: ¿Cuál fue el reto físico para darle vida? LA: Tuve 3 semanas y media para prepararme, cuando personajes así se preparan 6 meses. Subí casi 10 kg. de músculo. Me maté en el gimnasio, me maté comiendo e invertí todo lo que tenía en esto para lograr el cuerpo de Lupe, el cual es muy característico. Y por otro lado, el tono de piel: él es de raza indígena por lo que tuve que tomar sol tres horas diario para obtener el color, y durante el rodaje se mantenía la continuidad con un poco de maquillaje y camas de bronceado. Además, toda la actitud de la cual ya hablamos antes. Fue un proceso muy gozoso y placentero el haberlo hecho. ST: ¿Recibiste algún consejo de él? LA: No como tal. Tuve una entrevista con él y me contó un par de momentos de su vida, el origen de un par de canciones como Sergio El Bailador. Básicamente lo que hice fue observarlo para ver cómo se integraban los elementos que estuve estudiando en lo que es Lupe Esparza. Pero sobre todo en lo que me basé para construirlo fue en sus canciones. Ahí pude integrar todo, comprender su lógica, su manera de sentir, de pensar, de amar… Su manera de vivir y de amar al mundo.

ST: Desde la primera escena de la serie se ve un trabajo espectacular. ¿Puedes contarnos un poco más de ello? LA: La producción puso todos los elementos necesarios para crear la ilusión de los conciertos, de los personajes. Está muy bien hecha y cuidada. Hicieron un trabajo extraordinario desde la producción, la dirección, el departamento de arte, foto, etc. Todo mundo hizo un trabajo espectacular a mi parecer. La primera escena es el concierto en el Estadio Azteca de la Gira del Adiós y se montó un escenario digno para dar un concierto ahí en ese momento. Además, tuvimos una gran cantidad de extras a los que después copiaron digitalmente para así crear a toda la audiencia. ST: Algo que también impresiona es la recreación del pueblo de Apodaca. ¿Dónde rodaron esa parte? LA: En un pueblo de Hidalgo llamado Villa de Tezontepec que se quedó atrapado en el tiempo y está en una zona semidesértica, por lo que es muy propio para recrear la ciudad de Apodaca, Nuevo León. ST: Cuéntanos un poco más del vestuario. Es impresionante ver que este realmente está muy bien cuidado y te ubica en la época deseada. LA: La diseñadora de vestuario es Bertha Romero (Club de Cuervos, Quemar las Naves) quien tiene toda la experiencia para contar una historia como esta porque pasamos por diferentes épocas, desde los años 70 hasta 2012. Ella sabe hacerlo muy bien, sobre todo con los vestuarios de Bronco que son bastante estrafalarios. ¡Es divertido ponérselos!

ST: ¿Qué fue lo que más llamó tu atención del proyecto antes de ser parte de él oficialmente? LA: El reto y el favor que me hicieron al considerarme. Yo no sabía que existía hasta el momento en que me llamaron al casting. Mi primera reacción fue decir “yo no”. Estaba muy flaco y demacrado porque venía de hacer un personaje totalmente opuesto. Finalmente lo que me llamó fue el reto de encarnar a un personaje tan querido como lo es él, además de ser una bendición para cualquier actor interpretar algo así. ST: ¿Hay posibilidad de una segunda temporada? LA: No, yo pienso que no. La historia termina en 2012 con un concierto que emula al que dio Bronco en Junio de ese año. El resto de la historia está sucediendo ahora en los medios, así que no.

Bronco se transmite todos los martes a las 10:30 pm (MEX) a través de TNT, mientras que los jueves se sube un episodio nuevo en Claro Video (con una semana de atraso).