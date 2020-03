Mañana estrena la tercera temporada de Westworld por HBO y ¡no podemos más de la emoción! Siguiendo con nuestras entrevistas exclusivas a productores y actores, hoy les alcanzamos lo que charlamos con Luke Hemsworth, quien nos contó en Los Ángeles todo sobre su papel, el pasado, el presente y el futuro de la serie.

Spoiler Time: Sabemos que en esta nueva temporada vamos a ver un nuevo mundo, o por decirlo, el mundo real. ¿Sientes como si fuera un nuevo show? Luke Hemsworth: Siento que era transición lógica. Sí estamos en un nuevo mundo, pero para nada algo nuevo; creo que solo estamos explorando algo y es emocionante ST: ¿Cuándo descubriste la verdadera identidad de tu personaje? LH: Me enteré una noche antes de grabar el episodio 10. Estaba en un aeropuerto en Atlanta, me estresé pero luego vi que había mucho en ese episodio y con muchos diálogos. Descubrí que el episodio era increíble; literal, me volví loco. Además que para filmar ese capítulo hubo muchas personas involucradas y muchos extras. Fue un episodio y un momento muy pesado pero ya en esta temporada estaremos explorando otras cosas que me tienen muy emocionado. ST: ¿Cuál es tu opinión acerca de los universos paralelos? LH: Me encanta la idea. Soy fan de Rick and Morty. Es una pregunta difícil de contestar pero definitivamente creo y me gusta la idea de pensar en universos paralelos.

ST: ¿Si pudieras estar en otro parque o universo en cuál sería? LH: En el de Star Wars, soy súper fan. Me parecería increíble la idea de un parque de Star Wars en la serie. ST: ¿Qué fue lo que más disfrutaste en esta temporada? LH: Esta temporada la grabamos en Los Ángeles, lo cual fue bueno porque pude ver a mi familia y eso es increíble. Definitivamente tuvo muchos desafíos por el hecho de la historia que se iba a contar, pero fue maravilloso filmarla. Siempre es un gusto estar en esos sets que valen oro. ST: Si tuvieras la oportunidad, ¿te gustaría transferir tu historia y tu conciencia a un robot? LH: Gran pregunta. Claro que sí, y mejor si lo pudiera controlar o… bueno, me gusta la idea, pero a la larga no sé. Quisiera creer que en algún momento vamos a poder llegar a eso. Siempre he pensado que me gustaría tener un clon. Eso sería maravilloso, el solo pensar que alguien igual a ti te puede ayudar para hacer todo. Increíble.

ST: ¿Qué fue lo más desafiante en esta temporada? LH: Hubo una escena en la que me lastimé muy fuerte un brazo; literal, como si se desprendiera. Casi me sentía como un robot al que se le estaban cayendo las partes. Era una escena en la que tenía que usar las dos manos y terminé usando solo una. Quedó increíble igual. Tengo que decir que el trabajo de los extras en la serie es muy bueno, nos apoyan en todo y son maravillosos. ST: Sabemos que el surf es muy importante en tu vida. Cuéntanos un poco acerca de eso. LH: Es mi forma de meditar, puede cambiar por completo mi día. Desde que era niño lo practico. Ese contacto con la naturaleza te hace crecer en muchas formas y me encanta. Para mí es liberador aunque mi esposa no piensa lo mismo porque es un momento que utilizo para estar solo y pensar las cosas. Poco a poco he adentrado a mis hijos en ese mundo y sí, nuevamente, me encanta. Es mi meditación.