La actriz Danai Gurira, conocida por interpretar a Michonne en The Walking Dead, debutará como showrunner en Americanah, la nueva serie limitada para HBO Max, misma en la que también escribirá el primer episodio de la serie basada en la novela homónima de Chimamanda Ngozi Adichie.

El elenco principal de la serie estará formado por Lupita Nyong’o (12 Years a Slave), Uzo Aduba (Orange Is the New Black) y Zackary Momoh (Seven Seconds) quienes formarán parte de la historia conformada por 10 episodios que sigue la vida de Ifemelu, una mujer nacida en Nigeria que decide mudarse a Estados Unidos donde vivirá grandes experiencias relacionadas al amor, el dolor, la adversidad y el autodescubrimiento.