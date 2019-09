Las sorpresas no parecen detenerse, y en compensación por la triste ausencia de Michael Rosenbaum , parece que habrá una maravilla ante nuestros ojos… una Mujer Maravilla.

Es un hecho. Crisis on Infinite Earths promete ser el crossover más grande, no sólo de superhéroes, sino de la historia de la televisión.

Deadline afirma que Lynda Carter podría aparecer en Crisis on Infinite Earths, pero no como el personaje que vimos hace tiempo en Supergirl (Olivia Marsdin, la extraterrestre que se atrevió a representar a la Presidenta de los Estados Unidos), sino como la mismísima Diana Prince del programa de los años 70… ¡Wonder Woman!

Sería interesante, considerando que esta poderosa mujer podría hacer terna con los personajes de Burt Ward y Kevin Conroy (¿Robin y Batman?), en una Tierra que bien podría hacernos pensar en la historia de Kingdom Come (aunque ya se había dicho que el Superman de Routh sería el líder de “esa Tierra”).

¿Les gustaría ver a Carter reinterpretando a la Mujer Maravilla?