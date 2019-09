Macabro2019: Entrevista a Edna Campos, directora y fundadora del festival

Spoiler Time: Remontémonos a los orígenes de Macabro. Leí que iniciaste este proyecto con Arturo Castelán, director del Festival Mix. ¿Cómo fue que se conocieron y de dónde surgió la idea de impulsar el cine de terror en México?

Edna Campos: Somos amigos desde la infancia. Nos conocimos cuando estudiamos la preparatoria y desde entonces nos gusta mucho el cine. Por decirlo de alguna manera, en esa época nos formamos como cinéfilos. Éramos muy cercanos en ese tiempo y aunque posteriormente nos dejamos de ver, eventualmente nos reencontramos y Arturo ya traía la idea de hacer el Festival Mix. Es importante comentar que en ese momento no había festivales de cine y fue por eso que nos propusimos impulsar algunos sobre temas que nos interesaran a ambos. Obviamente surgió el de terror porque nos gustaba el género y así comenzó Macabro. Afortunadamente, el Festival Mix creció, mientras yo empezaba a trabajar más en Macabro y fue así que nos separamos por los distintos intereses que teníamos. Cada quien se fue a trabajar en su festival, pero los dos nos apoyamos mutuamente para iniciar ambos. De hecho, en el Festival Mix vimos muchas historias que tenían que ver con el terror y desde entonces pensamos que sería interesante ver esos trabajos en otro contexto.

ST: ¿Para ti qué significa el terror? ¿De dónde nace tu gusto por el género?

EC: Es algo que me interesa desde niña. De hecho, cuando era pequeña todo me daba miedo. No sé por qué haya sido. No crecí en un contexto negativo ni nada por el estilo, pero me sentía muy atraída por todos los temas sobrenaturales, la oscuridad, los vampiros y todos estos seres imaginarios y monstruosos. Me gustaba mucho leer libros que tuvieran que ver con leyendas; me encantaba que me platicaran ese tipo de historias. Posteriormente vi mi primera película en el Cine Lido y quedé fascinada. También recuerdo haber visto ¡Tarántula! (The Giant Tarantula, 1955) y a partir de ahí vi mucho este tipo de cine. De repente llegó a mí El Exorcista (The Exorcist, 1973) en VHS y dije: ¡no vuelvo a ver una película de terror en mi vida! [Risas] Y sí lo cumplí. Me alejé un poco del terror y lo retomé cuando ya era una adolescente y pude disfrutarlo desde otra perspectiva. Todo ese terror de la década de los ochenta y los noventa me encantaba. Además conocí propuestas de cine de horror de otros países y el cine de culto y estas experiencias las recuperé para hacer el festival.