Macaulay Culkin finalmente habla sobre Michael Jackson – Leaving Neverland

Ante una enorme polémica los últimos años –embravecida con el bien realizado pero poco confiable documental Leaving Neverland– la polémica sobre supuestos abusos sexuales a menores por parte de Michael Jackson siempre ha tenido un renglón en blanco… hasta ahora.

Se trata de la opinión de Macaulay Culkin (Home Alone), quien durante años se ha mantenido en silencio sobre el tema, pese a que en aquellos años noventa habría sido uno de los consentidos del Rey del Pop, visitando su mansión con mucha regularidad e incluso participando en su legendario video musical, “Black or White”.

“Mejor no hablemos, no quiero influir en tu testimonio”.

Esas fueron las palabras de Jackson a Culkin en 2005, revelación que hizo el hoy hombre de 39 años a Esquire en entrevista, señalando que los dos se rieron mucho en el momento (era una broma entre ambos).

“Mira, no voy a comenzar con la frase de que él nunca me hizo nada a mi. Yo nunca lo vi hacer nada, y especialmente en este punto de la vida, no tengo nada qué esconder. El hombre ya murió. Si tuviera algo que decir lo haría, pero no. Nunca vi nada. El jamás hizo nada“.