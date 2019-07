Veremos cómo Kat comienza a subir vídeos luego de lo que sucedió, pero no tiene la misma repercusión ni visualización. Poco a poco empieza a adentrarse en el mundo del, podríamos decir porno, y comienza a cobrar dinero por enviar fotos o hacer Facetime. Ella está cambiando su actitud y lo demuestra en su cambio de look.

El episodio anterior comenzó contándonos un poco de la infancia de Nate , en este tercer episodio conocimos la infancia de Kat . Su relación con Daniel , uno de sus compañeros, como el hecho de que todo cambió luego de las vacaciones donde subió de peso. También como se volvió una celebridad de las redes al comenzar a escribir fan fiction, principalmente por una que escribió sobre One Direction y un amor clandestino.

Rue hace oficialmente dos semanas que está sobria, es que después de lo que pasó en el traficante en lo de Fez las cosas cambiaron y bastante. Jules le dejó en claro que no andaría con ella si seguía consumiendo porque no resistiría otra pérdida. Aunque a en el grupo de narcóticos anónimos miente ya que asegura que hace dos meses que no consume.

La relación entre Rue y Jules parece algo confusa, es que mientras Jules textea cada vez más con Tyler/ShyGuy (Nate) más comienza a gustarle esa persona. Pero a Rue, pareciera que tiene otros sentimientos hacia ella.

Esto lo notamos cuando luego de que discuten, por Rue siente que el encuentro con ShyGuy no debería ser a escondidas ya que es muy peligroso. Pero Jules le explica que para personas como ella no es posible conocer gente en público trayendo la primer discusión de ambas.