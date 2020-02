Maggie Gyllenhaal y Rufus Sewell se suman al elenco de la biopic de Elvis Presley

Maggie Gyllenhaal (The Deuce, Secretary) y Rufus Sewell (The Man in the High Castle, Dark City) han sido fichados para sumarse al elenco de la biopic de Elvis Preasley, la cual será protagonizada por Austin Butler y Tom Hanks.

Gyllenhaal interpretará a Gladys Presley, la madre del cantante con quien tuvo una relación muy cercana, y Sewell dará vida a Vernon Presley, el padre del Rey del Rock, un tipo orgulloso de su hijo, pero con un constante temor de tener de nuevo la vida de pobreza que tenía antes de la fama de su hijo.