Maggie puede regresar antes de lo esperado – The Walking Dead

La showrunner de The Walking Dead insinuó que Lauren Cohan podría volver durante la temporada 10.

Lauren se fue en la temporada 9 cuando la actriz decidió tomar un papel en la serie de ABC, Whiskey Cavalier. Luego de una temporada, la cadena canceló el programa y a principios de octubre se confirmó que Cohan volvería para la temporada 11 de The Walking Dead.

No obstante, según Angela Kang, podría aparecer mucho antes. En declaraciones a EW dijo: “Podemos verla en algún momento de esta temporada, pero no quiero decir mucho sobre eso. Hemos estado anticipando que el objetivo siempre fue continuar su historia, y había mucha logística que debía resolverse. Tal vez a los fanáticos les pareció que no pasaba nada y que todo eran mentiras. Pero detrás de escena ha habido conversaciones todo el tiempo, por lo que personalmente no podría estar más emocionada de que todo finalmente se haya resuelto. Será algo divertido”.

Si Maggie regresa para la temporada 11 como el personaje central de la serie, tendría sentido que se presentara tarde en la décima entrega, tal vez en el episodio final, para provocar terminar esta edición con un gran impacto.