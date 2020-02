Magic Man – Better Call Saul

Se ha hablado mucho en la preparación de esta temporada sobre las emocionantes formas en que las historias dispares del programa comenzarán a cruzarse. Si bien no hay mucho indicio de eso hasta el momento, Magic Man hace un trabajo sólido al restablecer las apuestas, mientras esboza las áreas probables de conflicto para la próxima temporada.

Adiós Jimmy McGill , hola Saul Goodman , ¿o debería ser Gene Takavic ? El estreno de la quinta temporada de Better Call Saul fue una hora tensa y cautivadora de identidades cambiantes, rencores hirvientes y ataduras de cabos sueltos.

Ahora, hasta donde sabemos, Jimmy no es un asesino, pero ¿de qué otra manera puede estar seguro de que el taxista no hablará?

Magic Man comenzó MUY tenso, con un segmento de aproximadamente 15 minutos de duración en el que Jimmy , que ahora vive como el gerente de la panadería Cinnabon Gene Takavic , comienza a preocuparse de que se haya descubierto su engaño. Lo vemos prepararse para huir, recogiendo un alijo de diamantes, reemplazando la matrícula de su automóvil y escuchando obsesivamente a la policía. Finalmente, Jimmy decide que es seguro regresar. Todo está bien, hasta que el taxista que apareció la temporada pasada regresa, y reconoce a Gene como nada menos que Saul Goodman , el “gran abogado” de Albuquerque . En una escena estresante, obliga a Jimmy a afirmar a regañadientes su antigua identidad, mientras dos policías acechan a la vista. Parece que no fue un montaje, aunque Jimmy no correrá ningún riesgo; él está directamente al teléfono con Ed , organizando una nueva identidad doblemente costosa. En el último minuto, sin embargo, cambia de opinión y dice: “lo arreglaré yo mismo”.

La relación de Jimmy con Kim Wexler (Rhea Seehorn) ha sido el corazón de Better Call Saul desde el principio, pero está empezando a parecer que no es mucho para este mundo. Kim es el centro moral de la serie, una abogada concienzuda que vive con un código moral firme (pero flexible). Sus ideales están en desacuerdo con los naturales a Jimmy y él no parece darse cuenta. Mientras Jimmy habla sobre sus planes de crear nuevos negocios como Saul, la incomodidad de Kim está escrita en su rostro. Cuando ella comienza a objetar, él está de acuerdo en que los planes para ofrecer tarifas reducidas para los delincuentes reincidentes, completamente ajeno a las implicaciones morales más amplias.

Esta tensión se pone de manifiesto más adelante en el episodio cuando Kim está luchando para que un cliente no muy inteligente acepte un acuerdo de culpabilidad que sería tonto rechazar. Jimmy ofrece hacerse pasar por el fiscal y organizar una protesta para presionar al cliente, para que acepte la oferta, pero Kim lo apaga, digamos. De todos modos, adopta la táctica de Jimmy y le vende a su cliente la mentira (bien intencionada). Después, ella se derrumba en el hueco de la escalera, destrozada por la culpa: está claro que Kim y su novio se están acercando rápidamente a un grave punto muerto moral.