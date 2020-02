Mahershala Ali protagonizará la nueva película de Apple TV+

¡Mahershala Ali volverá a la pantalla de cine!

El actor ganador de dos Premios Oscar como Mejor Actor de Reparto ha sido elegido para protagonizar Swan Song, la ópera prima de Benjamin Cleary, quien en 2016 recibió la estatuilla dorada por su trabajo en cortometraje Stutterer.

La película será producida por Adam Shulman (Defending Jacob) y Jacob Perlin (The Amazing Johnathan Documentary) a través de Anonymous Content, quienes señalaron la visión del director que les recuerda a lo hecho en su momento por cineastas como Michel Gondry (Eternal Sunshine of the Spotless Mind) y Spike Jonze (Being John Malkovich).