Maisie Williams habla sobre la impactante escena entre Arya y Gendry – Game of Thrones

En el episodio de Game Of Thrones de anoche, titulado “A Knight of the Seven Kingdoms”, incluyó una de las escenas más comentadas por los espectadores, Arya, la menor de los Stark, tuvo relaciones sexuales con Gendry.

Arya, por supuesto, ya es mayor en la serie, y no quiso pasar su última noche en el mundo con The Hound, así que decidió buscar la compañía de su guapo amigo Gendry.

Pero Maisie Williams, actriz que le da vida a Arya, fue notificada de esta escena por Sophie Turner (quien leyó más rápido los guiones), y creyó en un principio que se trataba de una broma de los showrunners, David Benioff y Dan Weiss, hasta que hicieron la lectura del guion.

Williams además contó a EW que la decisión de cuánto quería mostrar en escena dependía totalmente de ella. “David y Dan me dijeron: ‘Puedes enseñar tanto o tan poco como quieras’. Así que no quise mostrar mucho. No creo que sea importante que Arya enseñe. Realmente no va sobre eso. Y todos los demás ya lo habían hecho en la serie, así que…”