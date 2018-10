¡Maisie Williams se reunió con sus hermanos Stark! – Game of Thrones

Ha pasado demasiado tiempo desde que vimos a Robb Stark (Richard Madden), junto a sus adorados hermanos Jon Snow (Kit Harington) y Arya Stark (Maisie Williams), pero por fin el día de ayer nuestras plegarías fueron escuchadas.

Sí, sabemos que el original Rey en el Norte murió en la boda roja, pero cada vez que vemos al actor que le dio vida junto algún integrante del elenco de Game Of Thrones, no es imposible no emocionarnos.

Y la agradable reunión de los tres hermanos Stark se la debemos a la actriz Williams.

Madden y Harington aparecieron el día de ayer en la obra de teatro en la que ella está participando en Londres titulada “I and You”, y el trío posó felizmente para las cámaras.

Más tarde Williams publicó una foto en su Instagram de ella y Madden abrazados. ¡Se nos derrite el corazón!

La octava y última temporada de Game Of Thrones verá la luz hasta mediados de 2019.

¡Checa abajo las fotos!