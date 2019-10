Mamadou Athie se suma a la tercera entrega

El actor ha conseguido un papel principal en la película de Universal Pictures y Amblin Entertainment.

Athie viene de protagonizar Sorry for Your Loss, Patti Cake$, The Circle y The Front Runner. Además, también será visto en el drama de Netflix a cargo de Prentice Penny, Uncorked, y en la película de 20th Century Fox, Underwater con Kristen Stewart.

Mamadou Athie compartirá el elenco con Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Laura Dern, Sam Neill y Jeff Goldblum, con Colin Trevorrow como director.

Trevorrow co-escribió el guión con Emily Carmichael, basado en una historia que creó con Derek Connolly, quien trabajó con él en los guiones de las dos entregas anteriores. Steven Spielberg será co-productor ejectuvo.