Al regreso de The Flash luego de Crisis en Tierras Infinitas lo podemos llama The Iris, porque ella se robó todas las miradas mientras que Barry corría por una misión que no existía. Ella se tomó a pecho el tener que vivir sin Barry Allen y eso la llevó a lugares muy peligroso. Así que como dijo Papá Joe, es tiempo se salir de este estado de adrenalina, bajar un cambio y pensar cómo seguir. En este comeback de la serie con vibras de “comienzo de temporada”, ya que ni siquiera el malo de la primera mitad está presente, vimos a una Iris West-Allen líder a un grupo de trabajo y a muchas periodistas haciendo su trabajo. ¿Bien o mal? Eso es algo que vamos a mansplainear en el próximo párrafo. Pero antes de eso cerremos todo esto con un respiro de aire fresco y festejemos que logramos sacar a Iris del Team Flash y la pusimos en el lugar en el que se siente más cómoda y eso se nota. Hace algunos años Iris era la periodista que tenía mucho futuro por sus ganas de contar la verdad pero a medida que fue avanzando la serie., ella se olvidó de quién era y se transformó en un dolor de cabeza para los fans. El problema siempre fue que cualquier persona dentro del Team Flash estaba más calificada que ella para ser líder y por eso parecía ilógico todo lo que estaban haciendo. Por suerte se dieron cuenta y la pusieron a perseguir historias otra vez porque ahí sí tiene lugar para ser líder y además, puede ser super badass al respecto. En este episodio la vimos peleando, poniéndose en peligro por su fuente, haciendo entrevistas interesantes y todo eso terminó metiéndola en un espejo. Pero si bien queremos ver a Barry mucho más, creo que está bueno el camino de independencia que se le puede dar a Iris.

Ahora, antes de cambiar de tema hablemos un poco de periodismo porque no sé si tomó las mejores decisiones. En la vida real hay grupos que se encargan de descubrir noticias que pueden terminar con la corrupción y estos pueden estar hasta cinco años trabajando en eso. Sus historias son tan grandes y ponen tanto en juego que hacen que tengan que chequear todo 40 veces para poder salir y recién ahí, con muchos años de preparación salen a la luz. Obviamente también existe la carrera por lograr ser la primera persona en hablar al respecto pero por lo general, eso no importa. Iris no pudo esperar y aunque había “rumores” de cosas malas o suposiciones que ellas podían hacer, no había una noticia real con fundamentos, por ende, el contraataque de la empresa fue rápido. Sí, al final del día Iris ganó, pero eso no significa que la gente que lea la noticia la crea, yo no lo haría, salvo que sea una de esas persona paranoicas. Hay que tener en cuenta que el tema del episodio fue la vida de ellos luego de Crisis y entonces tiene sentido que haya hecho todo rápido porque es lo que la trama pedía. Entonces, los guionistas fueron inteligentes e hicieron que Iris entienda que eso que hizo estaba mal y esperemos que haya sido real esa conversación con Barry. Obviamente, el capítulo terminó con ella yendo al espejo y eso puede significar un montón de cosas, pero quizás, después de salir de ahí aprenda. ¿Qué puede haber detrás de ese espejo? Probablemente Eva, pero lo que hay que entender es por qué estaba encerrada ahí. ¿La habrá atrapado su marido para tomar control de su poder? ¿Ella quedó encerrada por culpa de su propia experimentación? Todo eso habrá que descubrirlo en el próximo episodio, pero por ahora, Iris está atrapada y no tiene idea dónde.

Entonces, el resto del episodio tuvo pequeñas historias detrás de todo y una de ellas fue la de Barry con Diggle. Creo que esta será la última vez que veamos a John en mucho tiempo así que hay que aprovechar cada minuto de él en pantalla. Barry recibió la máscara que le había regalado a Oliver en la segunda temporada de Arrow luego de su presentación y fue un guiño hermoso. El tema fue que en vez de verlo como eso, un guiño, un recuerdo y una agradecimiento por ser una parte importante de su vida, Barry lo vio como la señal de una nueva misión. En estos momentos The Flash se siente como el responsable de la Tierra y tiene sentido. Oliver siempre lo pasó a él adelante de sus compañeros por lo que representaba. Entonces, ahora necesitamos que Barry aprenda eso y aunque le va a costar, Oliver se encargó de que todos tengan la oportunidad de luchar por lo mejor. Por último, cerramos este recap con las pelean entre Nash y Cisco. Lo primero que podemos decir de esto es que sí, Ex-Vibe tiene razón. Sí él hubiese tenido sus poderes podrían haber hecho muchas otras cosas que no pudieron hacer por la decisión que tomó. Obviamente, la culpa de todo fue de Nash, así que no hay que tirarle la mochila a Cisco, pero si uno lo piensa en frío, sí, es su culpa. ¿Ja, ja? Pero bueno, como con Barry, lo que pudieron hacer ya no importa, ahora todos tienen la oportunidad de hacer las cosas bien. Para Cisco eso es ir a recorrer el mundo para saber qué está pasando luego de Crisis y está buenísimo porque le abre un abanico de posibilidades a los villanos de The Flash. Pero otra cosa que tenemos que preguntarnos es qué está pasando con Allegra. Ya lo habíamos notado a Nash muy interesado en ella pero, ¿será hija o aprendiz en su Tierra?