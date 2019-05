Marc Webb podría dirigir el live-action

Se trata de una historia de amor… con brujas, enanos y manzana envenenada, pero amor al fin y al cabo. Así que, ¿por qué no reclutar al director de 500 dias con ella ?

También Erin Cressida Wilson (The Girl of the Train) está en negociaciones para el guion de esta adaptación, con Justin Paul y Benji Pasek (La La Land, Aladdin) como encargados de las canciones de esta nueva versión de Blanca Nieves.

Se trata del primer clásico animado de Walt Disney, así que esperamos lo mejor para este live-action, incluyendo un gran elenco. ¿Qué opinan ustedes?