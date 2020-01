Margot Robbie confirma ausencia total del Joker

Todos lo sabíamos, pero la protagonista lo ha confirmado: no veremos al Joker de Jared Leto en Birds of Prey.

Así lo confirmó Margot Robbie a Variety (ni siquiera en corma de cameo), añadiendo sobre “el otro Joker”:

“Joaquin Phoenix hizo un trabajo fenomenal. Siento que la película del Joker estuvo mucho más aterrizada. La nuestra es diferente. Está elevada. Al final del día, es un grupo divertido de mujeres badass combinadas. Es un viaje. Un viaje muy loco”.

Tan fina y amable como siempre, la señorita Robbie, ¿no lo creen? Birds of Prey (and the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn) se estrenará el 7 de febrero de 2020.