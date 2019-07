María Torres argumenta que su debut cinematográfico es romántico desde otra perspectiva

“Pablo es mi hermano menor, el que nunca me ha mirado a los ojos, pero el que siempre me ha abrazado…”, leyó la directora de un papel que traía consigo. ¿Conoces a Tomás? es un proyecto muy personal y cercano a la realidad de María Torres, pero este evolucionó durante el proceso de preproducción hasta convertirse en lo que tenemos la oportunidad de ver en cine. “Espero que [la cinta] toque los corazones de las personas que nos hemos sentido diferentes; creo que todos en algún momento nos hemos sentido así“, declaró Torres.

La joven realizadora comentó que existió una preparación muy importante en lo que refiere al tema del autismo: “La película siempre estuvo cerca de una asociación que se llama Iluminemos de azul, la cual trata de hacer consciencia sobre el tema. Hubo chicos con autismo que eran asesores de guion y también hicimos un casting para tener chicos con autismo dentro de la película”. Por si esto no fuera suficiente, la directora se aseguró que la película no estuviera contada desde la perspectiva de los adultos y es por eso que en la cinta vemos a Tomás en diversas situaciones que, fuera de contexto, podrían sorprender a más de uno: “No los estamos tratando como el otro, los estamos tratando como cuates. Estas escenas normalizan el tema y hacen que veas a Tomás no como un extraño, sino como un chico que está viviendo su primera borrachera“.