Marilyn Manson se suma a la adaptación de Stephen King – The Stand

El artista y músico Marilyn Manson ha anunciado que actuará en The Stand, la nueva adaptación de la novela de Stephen King a cargo de CBS All Access. Sin embargo, se desconoce qué papel interpretará o si será un rol principal.

Manson anunció su participación a Revolver mientras promocionaba su próximo álbum, una colaboración con Shooter Jennings, y además reveló que ambos han grabado una canción para la serie.

“Shooter y yo también hicimos una versión de “The End” de The Doors, para una nueva miniserie de The Stand de Stephen King, en la que también actuaré”, explicó Manson.

Esta no es la primera vez que Manson aparece en la pantalla chica, pues ha participado en las series Sons of Anarchy y Salem. Más recientemente, se unió al elenco de la segunda temporada de The Young Pope, The New Pope.

Escrita por Josh Boone (Fault In Our Stars) y Ben Cavell (SEAL Team), The Stand se centra en una batalla épica entre sobrevivientes, que se produce después de que un virus mortal acabe con millones de personas, con el bien dirigido por la sabia y benevolente madre Abigail y el mal por el demonio Randall Flagg.

Previamente se confirmó que James Marsden, Amber Heard, Odessa Young, Henry Zaga, Greg Kinnear y Whoopi Goldberg, protagonizarán la serie de 10 episodios.