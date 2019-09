Marilyn Manson se une a la tercera temporada – American Gods

¡Por fin hay noticias de la tercera temporada de American Gods!

De acuerdo a Deadline, el artista y cantante Marilyn Manson se ha sumado a la tercera temporada de la serie.

Manson interpretará a Johan Wegren, un berserker al servicio de Odin y líder de una banda de death metal vikingo llamada Blood Death. Wegren y los miembros de esta banda además son una fuente de poder para el Sr. Wednesday (Ian McShane) en su guerra contra los Nuevos Dioses.

Manson no es ajeno a la pantalla chica, anteriormente participó en Sons of Anarchy y próximamente aparecerá en The Stand, adaptación de la novela homónima de Stephen King, y en la secuela de The Young Pope, The New Pope.

La tercera temporada de American Gods debutará en 2020 y contará con Charles “Chic” Eglee como el nuevo showrunner.