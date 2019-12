Marisa Tomei se une a la producción de Netflix protagonizada por Jason Momoa – Sweet Girl

La actriz también tendrá a Isabela Merced, Adria Arjona, Manuel García-Rulfo y Justin Bartha como compañeros de elenco.

La historia muestra a Momoa interpretando a un esposo devastado que promete encontrar a las personas responsables del asesinato de su esposa mientras protege a su hija (Merced). Marisa Tomei interpretará a una senadora estadounidense en el drama de Netflix.

Brian Andrew Mendoza está haciendo su debut como director en Sweet Girl, que tiene a Brad Peyton y Jeff Fierson como productores a través de ASAP Entertainment. Momoa, Mendoza y Martin Kistler también están involucrados en la producción ejecutiva.

Tomei viene de hacer de la tía May en Spider-Man: Far From Home y terminó la producción de la película sin título de Pete Davidson de Judd Apatow, que se estrena el próximo verano. Además, también apareció con Isabelle Huppert en Frankie, la película que se estrenó en el Festival de Cine de Canes 2019.