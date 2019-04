Nuestro amado Mark es uno de los intérpretes más famosos del Guasón, así que por supuesto que no se iba a olvidar de él en un día tan especial.

Se cumplieron 79 años desde la primera aparición del personaje en los cómics de Batman, y Hamill fue parte muy importante de su historia dándole vida en Batman: The Animated Series en los años 90, por eso le dedicó uno de sus post en las redes sociales.

Hamill también ha sido la voz detrás del Joker en Mask of the Phantasm, New Batman Adventures, Superman: The Animated Series, Batman Beyond, Birds of Prey, Justice League, Robot Chicken, Batman: Arkham Asilum, Arkham City y Arkham Knight .