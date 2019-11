Mark Ruffalo quiere enfrentarse a Wolverine

El actor apareció en la Comic-Con de Tokio y reveló que ha tenido conversaciones recientes con el presidente de Marvel Studios, Kevin Feige, sobre su futuro en el universo cinematográfico de Marvel.

“Kevin Feige me preguntó la semana pasada si tenía más ideas o historias para Hulk y dije que sí, creo que todavía hay algunas historias que contar. Y él me respondió: ‘Bueno, ¿por qué no vienes, me cuentas y vemos si podemos encontrarte un lugar en el universo Marvel?’”, contó Ruffalo.

Una de esas ideas involucra a uno de los personajes que Marvel adquirió a través de la compra de 20th Century Fox: ” Me gustaría ver Hulk contra Wolverine. Me encantaría”.

Esto no sería nada extraño, ya que Wolverine luchó contra Hulk en su primera aparición en The Incredible Hulk en 1974. No obstante, los problemas con Universal Pictures impedirían hacer una película en solitario de Bruce Banner, así que deberían pensar en hacerlo de otra manera.