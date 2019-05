Mark Wahlberg subirá a la Máquina del Misterio de Scooby-Doo

La película animada de Scooby-Doo ya tiene nombre oficial: Scoob. Y además del elenco previamente anunciado, THR ha confirmado quién dará voz al villano principal… ¡y a un superhéroe del universo Hanna-Barbera!

Se trata de Jason Isaacs (Star Trek: Discovery) para el papel del malvado Dick Dastardly (conocido como Pierre Nodoyuna) y Mark Wahlberg (Familia al instante) como el superhéroe Blue Falcon (llamado Fabulman en nuestra región).

Como saben, Scoob no sólo narrará una nueva aventura de Scooby-Doo y la Mistery Inc., sino que combinará personajes de otras franquicias. Previamente se había anunciado a Frank Welker interpretando al gran danés parlante, Zac Efron como Fred Jones, Amanda Seyfried como Daphne, Will Forte como Shaggy, Gina Rodriguez para la voz de Velma y Tracy Morgan (SNL) como el mismísimo Capitán Cavernícola.

Un momento… ¿entonces también veremos a Mandibulín?