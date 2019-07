Markella Kavenagh se suma a la adaptación de Amazon – The Lord of the Rings

A 2 años de haberse confirmado que Amazon Prime Video adquirió los derechos de The Lord of the Rings para desarrollar una serie televisiva de la obra de J.R.R. Tolkien, la plataforma de streaming ha revelado que la actriz Markella Kavenagh, es el primer fichaje para este proyecto.

De acuerdo a Variety, la actriz de Picnic at Hanging Rock y The Cry está en negociaciones para su incorporación al proyecto que explorará la segunda era de la Tierra Media. Ella interpretará a Tyra, nombre de su personaje, el cual es el único detalles develado de esta historia.

Hasta el momento, Amazon no ha confirmado ni negado esta información. En caso de ser verdadera, ella trabajará bajo las órdenes del director español J.A. Bayona elegido para dirigir los primeros dos episodios de la serie, los cuales será escritos por Bryan Cogman, ex-escritor de Game of Thrones.